В результате взрыва в доме Москвы повредило оконное остекление
В результате взрыва в доме Москвы повредило оконное остекление - РИА Новости, 27.02.2026
В результате взрыва в доме Москвы повредило оконное остекление
В результате взрыва в доме на юго-западе Москвы повреждены оконное остекление и стена, несущие конструкции не задеты - префектура ЮЗАО РИА Новости РИА Новости, 27.02.2026
москва
москва
В результате взрыва в доме Москвы повредило оконное остекление
В результате взрыва в доме на юго-западе Москвы повредило оконное остекление