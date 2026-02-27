Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла премьера фильма по книге Примаченко "К себе нежно"
22:41 27.02.2026
В Москве прошла премьера фильма по книге Примаченко "К себе нежно"
В Москве прошла премьера фильма по книге Примаченко "К себе нежно" - РИА Новости, 27.02.2026
В Москве прошла премьера фильма по книге Примаченко "К себе нежно"
Премьера фильма по бестселлеру Ольги Примаченко "К себе нежно" состоялась в пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2026
артем ткаченко
ольга медынич
эксмо
артем ткаченко, ольга медынич, эксмо, происшествия, москва
Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Эксмо, Происшествия, Москва
В Москве прошла премьера фильма по книге Примаченко "К себе нежно"

РИА Новости: в Москве прошла премьера фильма по книге Примаченко "К себе нежно"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Кинопроектор
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Кинопроектор. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьера фильма по бестселлеру Ольги Примаченко "К себе нежно" состоялась в пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Картина стала первым совместным продюсерским проектом "Плюс Студии" и издательства "Эксмо", производством также занимается компания Zoom Production. Режиссером киноадаптации выступил Иван Китаев, а сценарий написала Дарья Грацевич. Сама же автор книги появилась в кинокартине в эпизодической роли.
"Это было непросто! Я появилась в очень коротком эпизоде в роли самой себя… Я прониклась огромным уважением ко всем актёрам и особенно тёплой благодарностью к режиссёру, который деликатно и мягко меня направлял в кадре: с какой интонацией лучше произнести слова, насколько быстро пройти, в какой момент обернуться", - отметила Примаченко, говоря о работе над фильмом.
Кроме того, писательница озвучила для фильма терапевтический подкаст "К себе нежно", который, по сюжету, слушают главные героини, чтобы научиться лучше понимать себя.
Главную роль сыграла Карина Разумовская, известная по проектам "Мажор" и "Трасса". Ее мужа сыграл Артем Ткаченко, а дочь - Алиса Конашенкова. В фильме также приняли участие Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Леонид Бичевин, Людмила Артемьева, Елена Махова и Владислав Ценёв.
Фильм рассказывает об успешном отоларингологе-хирурге Наде, которая к 40 годам вдруг понимает, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис ушёл от неё два года назад, не выдержав рутины, хотя пара всё ещё не в разводе. Отношения с дочерью, талантливой юной художницей Оливией, становятся всё напряженнее — мама буквально душит её своей заботой. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви.
Примаченко написала книгу-медитацию "К себе нежно" в 2020 году, основываясь на собственном опыте. Она вышла в издательстве "Бомбора" и входит в топ-5 бестселлеров среди нон-фикшн изданий: суммарный тираж - бумажных, аудио- и электронных версий - превысил 3 миллиона экземпляров. Произведение три года подряд занимало первое место во Всероссийском книжном рейтинге. В 2024 году книга вошла в топ-3 по количеству читателей сервиса "Яндекс Книги". На данный момент ее читали и слушали более полумиллиона подписчиков сервиса.
Премьера фильма Красный шелк - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Красный шелк": новый российский детектив, который может покорить мир
27 февраля 2025, 19:30
 
Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Эксмо, Происшествия, Москва
 
 
