В Москве прошла премьера фильма по книге Примаченко "К себе нежно"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьера фильма по бестселлеру Ольги Примаченко "К себе нежно" состоялась в пятницу в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.

Картина стала первым совместным продюсерским проектом "Плюс Студии" и издательства "Эксмо", производством также занимается компания Zoom Production. Режиссером киноадаптации выступил Иван Китаев, а сценарий написала Дарья Грацевич. Сама же автор книги появилась в кинокартине в эпизодической роли.

"Это было непросто! Я появилась в очень коротком эпизоде в роли самой себя… Я прониклась огромным уважением ко всем актёрам и особенно тёплой благодарностью к режиссёру, который деликатно и мягко меня направлял в кадре: с какой интонацией лучше произнести слова, насколько быстро пройти, в какой момент обернуться", - отметила Примаченко, говоря о работе над фильмом.

Кроме того, писательница озвучила для фильма терапевтический подкаст "К себе нежно", который, по сюжету, слушают главные героини, чтобы научиться лучше понимать себя.

Главную роль сыграла Карина Разумовская, известная по проектам "Мажор" и "Трасса". Ее мужа сыграл Артем Ткаченко, а дочь - Алиса Конашенкова. В фильме также приняли участие Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Леонид Бичевин, Людмила Артемьева, Елена Махова и Владислав Ценёв.

Фильм рассказывает об успешном отоларингологе-хирурге Наде, которая к 40 годам вдруг понимает, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис ушёл от неё два года назад, не выдержав рутины, хотя пара всё ещё не в разводе. Отношения с дочерью, талантливой юной художницей Оливией, становятся всё напряженнее — мама буквально душит её своей заботой. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви.