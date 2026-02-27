https://ria.ru/20260227/moskva-2077298292.html
В доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв
В доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв - РИА Новости, 27.02.2026
В доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв
При взрыве на 15-м этаже жилого дома на улице Кадырова в Москве получили ранения два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:28:00+03:00
2026-02-27T22:28:00+03:00
2026-02-27T23:34:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077313786_0:18:1336:770_1920x0_80_0_0_ebcd54b6f9092a2b469a08fe5c2a7c82.png
https://ria.ru/20260227/vzryv-2077310194.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077313786_144:0:1193:787_1920x0_80_0_0_7f6c96e2201f06115a62736b058a0971.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв
При взрыве в квартире на юго-западе Москвы пострадали два человека
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. При взрыве на 15-м этаже жилого дома на улице Кадырова в Москве получили ранения два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Пострадало оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат. Инцидент на несущие конструкции дома не повлиял", — уточнили в префектуре Юго-Западного административного округа.
Поврежденную фасадную плиту демонтируют с помощью подъемной техники. Движение на участке от 4-го до 8-го дома перекрыли на время работы экстренных служб.
По данным Life, в квартире взорвался газовый баллон, пострадали отец и дочь. На кадрах, распространяемых в Telegram-каналах, видны выбитые окна и дыра в стене, перед которой повисла плита.
Следственный комитет организовал доследственную проверку. Проверяется информация о том, что в квартире проводили ремонт.