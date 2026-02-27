Рейтинг@Mail.ru
В доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв
22:28 27.02.2026 (обновлено: 23:34 27.02.2026)
В доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв
В доме на юго-западе Москвы прогремел взрыв
2026-02-27T22:28:00+03:00
2026-02-27T23:34:00+03:00
2026
Происшествия, Москва, Россия
Происшествия, Москва, Россия
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. При взрыве на 15-м этаже жилого дома на улице Кадырова в Москве получили ранения два человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Пострадало оконное остекление квартиры и участок наружной стены одной из комнат. Инцидент на несущие конструкции дома не повлиял", — уточнили в префектуре Юго-Западного административного округа.
Поврежденную фасадную плиту демонтируют с помощью подъемной техники. Движение на участке от 4-го до 8-го дома перекрыли на время работы экстренных служб.
По данным Life, в квартире взорвался газовый баллон, пострадали отец и дочь. На кадрах, распространяемых в Telegram-каналах, видны выбитые окна и дыра в стене, перед которой повисла плита.
Следственный комитет организовал доследственную проверку. Проверяется информация о том, что в квартире проводили ремонт.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
На юго-западе Москвы открыли ПВР после взрыва в квартире
