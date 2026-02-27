Рейтинг@Mail.ru
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
21:51 27.02.2026
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетили сольный концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Киркоров дает три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.
"Я даже знаю, кому подарю эту розочку - олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Дмитрий Сергеевич, не ревнуйте!" - сказал Киркоров, обращаясь к гостям.
Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м - народного артиста России. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.
Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова
31 декабря 2025, 12:52
 
