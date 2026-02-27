https://ria.ru/20260227/moskva-2077291709.html
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка посетили сольный концерт народного артиста России Филиппа...
2026-02-27T21:51:00+03:00
Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве
