Синоптик объяснил, почему Москва в марте превратится в Венецию

Москва в марте превратится в Венецию, так как влагозапасы в снежном покрове огромны, и воды будет много, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра... РИА Новости, 27.02.2026
Макарова: Москва в марте превратится в Венецию из-за огромных влагозапасов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва в марте превратится в Венецию, так как влагозапасы в снежном покрове огромны, и воды будет много, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Если установится антициклон и солнечная погода, часть снега растает, а часть уйдет сразу в воздух в виде пара за счет процесса возгонки (перехода из твердого состояния в газообразное), и тогда воды горожане даже не увидят. Но если погода будет облачной, то снег будет таять медленнее, а дожди будут его размывать. Как вы понимаете, в любом случае воды будет очень много, и в марте Москва
превратится в Венецию", - объяснила Макарова
.
По словам синоптика, весь снег, что лежит на газонах и тротуарах, будет таять благодаря не только погоде, но и вмешательству человека из-за добавления в снег реагентов.
"Снег с газонов и обочин неизбежно попадает на дороги, вызывая весенние подтопления. Обилие реагентов, добавляемых дворниками и снегоуборочными машинами, ускоряет таяние снега и льда даже при минусовых температурах. Это приводит к образованию снежно-водяной каши, затрудняющей движение транспорта и пешеходов. Хоть этот фактор пока не учитывается в прогнозах, но, возможно, в будущем это изменится", - добавил эксперт.