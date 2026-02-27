Синоптик объяснил, почему Москва в марте превратится в Венецию

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва в марте превратится в Венецию, так как влагозапасы в снежном покрове огромны, и воды будет много, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Если установится антициклон и солнечная погода, часть снега растает, а часть уйдет сразу в воздух в виде пара за счет процесса возгонки (перехода из твердого состояния в газообразное), и тогда воды горожане даже не увидят. Но если погода будет облачной, то снег будет таять медленнее, а дожди будут его размывать. Как вы понимаете, в любом случае воды будет очень много, и в марте Москва превратится в Венецию", - объяснила Макарова

По словам синоптика, весь снег, что лежит на газонах и тротуарах, будет таять благодаря не только погоде, но и вмешательству человека из-за добавления в снег реагентов.