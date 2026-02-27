https://ria.ru/20260227/moskva-2077261616.html
Синоптик рассказал, сколько осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня
От 5 до 10 мм осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 27.02.2026
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
снегопад в москве
москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, снегопад в москве
