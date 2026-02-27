Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, сколько осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня - РИА Новости, 27.02.2026
18:44 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/moskva-2077261616.html
Синоптик рассказал, сколько осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня
Синоптик рассказал, сколько осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал, сколько осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня
От 5 до 10 мм осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 27.02.2026
москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, снегопад в москве
Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, сколько осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня

РИА Новости: в Москве в ближайшие три дня выпадет от 5 до 10 мм осадков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили во время снегопада в Москве
Автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили во время снегопада в Москве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. От 5 до 10 мм осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"По крайней мере, в ближайшие три дня в центре Европейской России мы будем находиться под влиянием циклона. В Москве ожидается 5-10 миллиметров осадков за 28 февраля - 2 марта. И высота снежного покрова из-за оттепели и дождя может уменьшиться на 10-15 сантиметров за трое суток", - сказала Макарова.
Она добавила, что главная особенность погоды - это ее постоянная изменчивость.
Синоптик рассказал о снегопаде в северной части столичного региона
МоскваРоссияМарина МакароваГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
