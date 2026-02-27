Эксперт: реновация стала частью градостроительной стратегии Москвы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московская программа реновации стала частью градостроительной стратегии города, отметил креативный директор в компании "Генпро" Дмитрий Сухов.

Ранее заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал, что по итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место в рейтинге по объему введенного жилья среди компаний-застройщиков столицы и всей России. Всего в рамках реализации программы в прошлом году возвели119 домов жилой площадью около 2,3 миллиона квадратных метров.

"Считаю, что программа стала частью градостроительной стратегии города. Объекты реновации не существуют в вакууме. Их окружает много других зданий, составляющих городскую "ткань" Москвы. Создавать массовое жилье, вкладываясь в разнообразие фасадных и обьемно-пространственных решений, материалов и технологий — это новое слово в современном московском архитектурном языке", - отметил Сухов.

По его словам, сейчас необходимо находить баланс между оптимизацией сроков строительства и качественном архитектурно- художественном, визуальном и функциональном эффекте.

В свою очередь, председатель Комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов подчеркнул, что сейчас идет расцвет программы реновации. По его мнению, большой положительный эффект даёт и использование инновационных технологий, которые позволяют быстро и при этом качественно строить новые комфортные и уютные дома.