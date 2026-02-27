Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте

«

"Единственное, я хочу сказать, что все-таки возвраты холодов будут. Первый из них будет 4-6 марта, а затем 7-8 числа опять потепление до положительных значений, а 9 и 10 (марта - ред.) - вторая волна холода", - сказал Шувалов.