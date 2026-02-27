https://ria.ru/20260227/moskva-2077215748.html
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте
Две волны холода ожидаются в Москве в марте, с 4 по 6 марта и с 9 по 10 марта, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте
В Москве в марте ожидаются две волны холода
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Две волны холода ожидаются в Москве в марте, с 4 по 6 марта и с 9 по 10 марта, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Единственное, я хочу сказать, что все-таки возвраты холодов будут. Первый из них будет 4-6 марта, а затем 7-8 числа опять потепление до положительных значений, а 9 и 10 (марта - ред.) - вторая волна холода", - сказал Шувалов.
Руководитель прогностического центра добавил, что март - наполовину зимний, наполовину весенний месяц, потепление и положительная аномалия температуры здесь скорее исключение, чем правило.
"Поэтому ждем такую "нервную" погоду с потеплениями и похолоданием", - добавил синоптик.