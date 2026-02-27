Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/moskva-2077215748.html
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте
Две волны холода ожидаются в Москве в марте, с 4 по 6 марта и с 9 по 10 марта, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:41:00+03:00
2026-02-27T16:41:00+03:00
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151405/75/1514057521_0:234:2246:1497_1920x0_80_0_0_84ab63f03a0223718d818ea458f764df.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151405/75/1514057521_250:0:2246:1497_1920x0_80_0_0_dd2f720527e35086970a42fbeef5cfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода
Москва, Погода
Синоптик рассказал о волнах холода в Москве в марте

В Москве в марте ожидаются две волны холода

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Две волны холода ожидаются в Москве в марте, с 4 по 6 марта и с 9 по 10 марта, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
«
"Единственное, я хочу сказать, что все-таки возвраты холодов будут. Первый из них будет 4-6 марта, а затем 7-8 числа опять потепление до положительных значений, а 9 и 10 (марта - ред.) - вторая волна холода", - сказал Шувалов.
Руководитель прогностического центра добавил, что март - наполовину зимний, наполовину весенний месяц, потепление и положительная аномалия температуры здесь скорее исключение, чем правило.
"Поэтому ждем такую "нервную" погоду с потеплениями и похолоданием", - добавил синоптик.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала