Основателя издания Readovka доставили в суд - РИА Новости, 27.02.2026
16:26 27.02.2026 (обновлено: 21:54 27.02.2026)
Основателя издания Readovka доставили в суд
Основатель издания Readovka Алексей Костылев доставлен в Тверской суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос о его аресте, сообщил РИА Новости один из
происшествия, москва, алексей костылев, readovka
Происшествия, Москва, Алексей Костылев, Readovka
Основателя издания Readovka доставили в суд

Избрание меры пресечения основателю издания Readovka Костылеву
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основатель издания Readovka Алексей Костылев доставлен в Тверской суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос о его аресте, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Он доставлен", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
Основателю Readovka Костылеву грозит до десяти лет лишения свободы
