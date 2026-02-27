Основателя издания Readovka доставили в суд

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основатель издания Readovka Алексей Костылев доставлен в Тверской суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос о его аресте, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.