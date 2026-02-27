https://ria.ru/20260227/moskva-2077210820.html
Основателя издания Readovka доставили в суд
Основателя издания Readovka доставили в суд - РИА Новости, 27.02.2026
Основателя издания Readovka доставили в суд
Основатель издания Readovka Алексей Костылев доставлен в Тверской суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос о его аресте, сообщил РИА Новости один из
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Основателя издания Readovka доставили в суд
Основателя издания Readovka Костылева доставили в Тверской суд Москвы
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основатель издания Readovka Алексей Костылев доставлен в Тверской суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться вопрос о его аресте, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Он доставлен", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь"
, главным редактором которого является Костылев
, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы
поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.