https://ria.ru/20260227/moskva-2077205491.html
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте - РИА Новости, 27.02.2026
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте
Новые снегопады возможны в Москве в марте, весенняя оттепель пока неустойчива, заявил РИА Новости специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:04:00+03:00
2026-02-27T16:04:00+03:00
2026-02-27T16:04:00+03:00
москва
земля
михаил иванов
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761185_0:0:3523:1982_1920x0_80_0_0_af951587c5ad2680796c20779068e7c5.jpg
https://ria.ru/20260227/sugrob-2077191281.html
https://ria.ru/20260227/vesna-2077050209.html
москва
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761185_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_a8b81467acd441e688dbbd71d6f80e83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, земля, михаил иванов, снегопад в москве, общество
Москва, Земля, Михаил Иванов, Снегопад в Москве, Общество
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте
РИА Новости: ученый Иванов заявил, что в Москве в марте возможны новые снегопады
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новые снегопады возможны в Москве в марте, весенняя оттепель пока неустойчива, заявил РИА Новости специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов.
Ученый отметил, что возврат к отрицательным температурам неизбежен, март, по сути, является наполовину зимним месяцем.
"Поэтому все эти оттепели весной в Москве
бывают по несколько дней, они могут смениться и похолоданием, и новый снег может выпасть еще в марте - в принципе, большое количество", - подчеркнул Иванов
.
Нужно учитывать, что снега выпало много, поэтому на таяние уйдет большое количество энергии, объяснил ученый.
"Даже если в марте будут положительные температуры и днем, и ночью и снег сначала начнет потихоньку оседать, испаряться, таять, то все равно для того, чтобы он весь ушел, нужно продолжительное время", - добавил Иванов.
По его словам, из-за наличия снега приземный воздух не сможет быстро прогреваться, потому что снег отражает солнечную радиацию.
"Этот процесс будет медленный. Существуют оценки, что снег растает к середине апреля, а может быть и позже", - заключил собеседник.