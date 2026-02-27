Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новые снегопады возможны в Москве в марте, весенняя оттепель пока неустойчива, заявил РИА Новости специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов.

Ученый отметил, что возврат к отрицательным температурам неизбежен, март, по сути, является наполовину зимним месяцем.

"Поэтому все эти оттепели весной в Москве бывают по несколько дней, они могут смениться и похолоданием, и новый снег может выпасть еще в марте - в принципе, большое количество", - подчеркнул Иванов

Нужно учитывать, что снега выпало много, поэтому на таяние уйдет большое количество энергии, объяснил ученый.

"Даже если в марте будут положительные температуры и днем, и ночью и снег сначала начнет потихоньку оседать, испаряться, таять, то все равно для того, чтобы он весь ушел, нужно продолжительное время", - добавил Иванов.

По его словам, из-за наличия снега приземный воздух не сможет быстро прогреваться, потому что снег отражает солнечную радиацию.