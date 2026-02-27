Рейтинг@Mail.ru
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/moskva-2077205491.html
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте - РИА Новости, 27.02.2026
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте
Новые снегопады возможны в Москве в марте, весенняя оттепель пока неустойчива, заявил РИА Новости специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:04:00+03:00
2026-02-27T16:04:00+03:00
москва
земля
михаил иванов
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761185_0:0:3523:1982_1920x0_80_0_0_af951587c5ad2680796c20779068e7c5.jpg
https://ria.ru/20260227/sugrob-2077191281.html
https://ria.ru/20260227/vesna-2077050209.html
москва
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761185_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_a8b81467acd441e688dbbd71d6f80e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, земля, михаил иванов, снегопад в москве, общество
Москва, Земля, Михаил Иванов, Снегопад в Москве, Общество
Ученый не исключил новых снегопадов в Москве в марте

РИА Новости: ученый Иванов заявил, что в Москве в марте возможны новые снегопады

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДети на Красной площади в Москве
Дети на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Дети на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новые снегопады возможны в Москве в марте, весенняя оттепель пока неустойчива, заявил РИА Новости специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов.
Ученый отметил, что возврат к отрицательным температурам неизбежен, март, по сути, является наполовину зимним месяцем.
Собака породы веймаранер в снегу на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Синоптики рассказали, когда сугробы в Москве уменьшатся вдвое
Вчера, 15:29
"Поэтому все эти оттепели весной в Москве бывают по несколько дней, они могут смениться и похолоданием, и новый снег может выпасть еще в марте - в принципе, большое количество", - подчеркнул Иванов.
Нужно учитывать, что снега выпало много, поэтому на таяние уйдет большое количество энергии, объяснил ученый.
"Даже если в марте будут положительные температуры и днем, и ночью и снег сначала начнет потихоньку оседать, испаряться, таять, то все равно для того, чтобы он весь ушел, нужно продолжительное время", - добавил Иванов.
По его словам, из-за наличия снега приземный воздух не сможет быстро прогреваться, потому что снег отражает солнечную радиацию.
"Этот процесс будет медленный. Существуют оценки, что снег растает к середине апреля, а может быть и позже", - заключил собеседник.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Вчера, 08:56
 
МоскваЗемляМихаил ИвановСнегопад в МосквеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала