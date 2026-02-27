Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую половину марта

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первой половине марта будет существенно выше нормы, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Первая половина марта действительно, скорее всего, будет существенно выше нормы. Потому что первое марта мы встретим с температурой на два-четыре градуса выше климатической нормы", - сказал Шувалов.