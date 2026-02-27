Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую половину марта - РИА Новости, 27.02.2026
15:15 27.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую половину марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую половину марта
Температура воздуха в Москве в первой половине марта будет существенно выше нормы, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 27.02.2026
общество
москва
снегопад в москве
москва
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую половину марта

Погода в Москве в начале марта будет существенно теплее нормы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в первой половине марта будет существенно выше нормы, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Первая половина марта действительно, скорее всего, будет существенно выше нормы. Потому что первое марта мы встретим с температурой на два-четыре градуса выше климатической нормы", - сказал Шувалов.
Он отметил, что такая погода простоит практически всю первую декаду марта.
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта
ОбществоМоскваСнегопад в Москве
 
 
