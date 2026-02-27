Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 27.02.2026 (обновлено: 15:07 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/moskva-2077175844.html
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха
Подснежник белоснежный, мать-и-мачеха, а также березы, тополя и ивы могут начать цвести в Москве во второй половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:44:00+03:00
2026-02-27T15:07:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994828393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe74abf0dd7a161536f3db08908d777d.jpg
https://ria.ru/20260227/vesna-2077050209.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994828393_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_ef7588b37e1fa24cb955336ef89b5097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия
Москва, Россия
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха

Кунафин: подснежники могут начать цвести в Москве во второй половине марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодснежники
Подснежники - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подснежники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подснежник белоснежный, мать-и-мачеха, а также березы, тополя и ивы могут начать цвести в Москве во второй половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
Специалист отметил, что с биологической точки зрения март является переходным периодом между зимой и активной весной, в этот момент первыми начинают цвести такие растения как ольха и орешник.
"Во второй половине марта зацветут первые травянистые растения - подснежник белоснежный, способный развиваться прямо под тающим снегом. В этот же период начинается пыление березы, тополя и ивы... Еще одной из первых среди трав зацветет мать-и-мачеха на проталинах и южных склонах", - рассказал Кунафин.
Как отметил эксперт, пыльца и нектар ивы служат одним из первых источников питания для ранних насекомых, а мать-и-мачеха служит источником питания для пчел, шмелей, бабочек.
"Сезон цветения начинается не благодаря оттепелям, а из-за увеличения продолжительности светового дня и накопленного тепла", - пояснил Кунафин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Вчера, 08:56
 
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала