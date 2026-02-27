https://ria.ru/20260227/moskva-2077175844.html
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха
Подснежник белоснежный, мать-и-мачеха, а также березы, тополя и ивы могут начать цвести в Москве во второй половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха
Кунафин: подснежники могут начать цвести в Москве во второй половине марта
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подснежник белоснежный, мать-и-мачеха, а также березы, тополя и ивы могут начать цвести в Москве во второй половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.
Специалист отметил, что с биологической точки зрения март является переходным периодом между зимой и активной весной, в этот момент первыми начинают цвести такие растения как ольха и орешник.
"Во второй половине марта зацветут первые травянистые растения - подснежник белоснежный, способный развиваться прямо под тающим снегом. В этот же период начинается пыление березы, тополя и ивы... Еще одной из первых среди трав зацветет мать-и-мачеха на проталинах и южных склонах", - рассказал Кунафин.
Как отметил эксперт, пыльца и нектар ивы служат одним из первых источников питания для ранних насекомых, а мать-и-мачеха служит источником питания для пчел, шмелей, бабочек.
"Сезон цветения начинается не благодаря оттепелям, а из-за увеличения продолжительности светового дня и накопленного тепла", - пояснил Кунафин.