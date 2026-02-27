Эксперт рассказал, когда в Москве зацветут подснежники и мать-и-мачеха

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подснежник белоснежный, мать-и-мачеха, а также березы, тополя и ивы могут начать цвести в Москве во второй половине марта, рассказал в беседе с РИА Новости начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Специалист отметил, что с биологической точки зрения март является переходным периодом между зимой и активной весной, в этот момент первыми начинают цвести такие растения как ольха и орешник.

"Во второй половине марта зацветут первые травянистые растения - подснежник белоснежный, способный развиваться прямо под тающим снегом. В этот же период начинается пыление березы, тополя и ивы... Еще одной из первых среди трав зацветет мать-и-мачеха на проталинах и южных склонах", - рассказал Кунафин.

Как отметил эксперт, пыльца и нектар ивы служат одним из первых источников питания для ранних насекомых, а мать-и-мачеха служит источником питания для пчел, шмелей, бабочек.