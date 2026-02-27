Рейтинг@Mail.ru
В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:29 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/moskva-2077133688.html
В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения
В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения - РИА Новости, 27.02.2026
В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году почти 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:29:00+03:00
2026-02-27T13:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49912/68/499126881_0:1:3066:1726_1920x0_80_0_0_c2542385bc4025446c01f46c8ec4087f.jpg
https://ria.ru/20250221/moskva-2000708728.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49912/68/499126881_121:0:2900:2084_1920x0_80_0_0_b6e5d0831ad9f42ce7017394bd200cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков
В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения

В Москве заменили 4 тыс. систем отопления и водоснабжения в рамках капремонта

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкРабота коммунальных служб
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Работа коммунальных служб . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году почти 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 15 тысячах жилых домов обновили различные инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. Только в прошлом году заменили около 4 тысяч внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - рассказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что больше всего таких систем обновили в Центральном (более 1,3 тысячи), Северном (более 600) и Восточном (свыше 300) административных округах.
"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.
"При замене стояков и магистралей систем холодного и горячего водоснабжения применяются стальные оцинкованные трубы, подтвердившие свою надежность. При замене стояков системы теплоснабжения - стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы", - заключил он.
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Москве заменят системы электроснабжения при капремонте в 414 домах
21 февраля 2025, 09:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала