В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году почти 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 15 тысячах жилых домов обновили различные инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. Только в прошлом году заменили около 4 тысяч внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - рассказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что больше всего таких систем обновили в Центральном (более 1,3 тысячи), Северном (более 600) и Восточном (свыше 300) административных округах.

"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - напомнил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.