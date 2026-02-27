Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 27.02.2026 (обновлено: 12:57 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/moskva-2077122589.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта
Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта
Температура воздуха 8 марта в Москве будет около 0 градусов, это чуть теплее нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:51:00+03:00
2026-02-27T12:57:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
снегопад в москве
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066609282_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_ffe76bf8704511ccdd0188449553c24d.jpg
https://ria.ru/20260227/vesna-2077050209.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066609282_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_85c3d1cd41cc40b03ee3e91552a1dd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 Марта

Позднякова: 8 Марта в Москве ожидается около нуля градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка делает селфи на Красной площади в Москве
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Температура воздуха 8 марта в Москве будет около 0 градусов, это чуть теплее нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Температура воздуха ожидается все-таки чуть выше климатической нормы, потому что для 8 марта средняя температура воздуха должна быть порядка минус 2 градусов. А здесь у нас будет около ноля", - сказала Позднякова.
Ранее Позднякова рассказала, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Вчера, 08:56
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в МосквеПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала