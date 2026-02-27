Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: жилые дома возведут по проекту КРТ в Южном Тушине

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жилые дома в рамках проекта КРТ построят в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 4-м микрорайоне Сходненской Поймы в Южном Тушине планируется провести редевелопмент участка площадью 0,85 гектара. Там возведут дома для реализации программы реновации общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

В сообщении уточняется, что в подземной части новостроек планируется обустроить паркинг, на первых этажах планируется открыть предприятия среднего и малого бизнеса. Реализация проекта позволит создать в городе 100 рабочих мест.