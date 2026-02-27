Рейтинг@Mail.ru
13:07 27.02.2026
Ефимов: жилые дома возведут по проекту КРТ в Южном Тушине
Ефимов: жилые дома возведут по проекту КРТ в Южном Тушине
Жилые дома в рамках проекта КРТ построят в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.02.2026
Ефимов: жилые дома возведут по проекту КРТ в Южном Тушине

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жилые дома в рамках проекта КРТ построят в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 4-м микрорайоне Сходненской Поймы в Южном Тушине планируется провести редевелопмент участка площадью 0,85 гектара. Там возведут дома для реализации программы реновации общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в подземной части новостроек планируется обустроить паркинг, на первых этажах планируется открыть предприятия среднего и малого бизнеса. Реализация проекта позволит создать в городе 100 рабочих мест.
Общая площадь квартир в новостройках составит свыше 16 тысяч "квадратов", новое жилье смогут получить около 500 москвичей. На территории новостроек возведут трансформаторную подстанцию, также планируется оборудовать детские и спортивные площадки, зоны отдыха, добавляется в пресс-релизе.
Ссылка на проект решения: https://www.mos.ru/dgp/documents/proekty-reshenii-o-kompleksnom-razvitii-territorii-nezhiloi-zastroiki/view/338357220/
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации
23 февраля, 12:20
 
