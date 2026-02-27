https://ria.ru/20260227/moskva-2077044163.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшой снег ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2026
