Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 27.02.2026
07:33 27.02.2026
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшой снег ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.02.2026
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве и по области ожидается облачная погода, к вечеру небольшой снег. Температура воздуха ноль - минус три", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 752 миллиметра ртутного столба.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Городские службы Москвы циклично очищают дороги и тротуары от снега
24 февраля, 22:12
 
Общество Москва Евгений Тишковец Снегопад в Москве
 
 
