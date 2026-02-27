Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: завершено строительство бизнес-центра у метро "Савеловская"
27.02.2026
Овчинский: завершено строительство бизнес-центра у метро "Савеловская"
Овчинский: завершено строительство бизнес-центра у метро "Савеловская"
На северо-востоке Москвы завершили строительство бизнес-центра площадью свыше 100 тысяч квадратных метров рядом с метро "Савеловская", сообщил министр... РИА Новости, 27.02.2026
Овчинский: завершено строительство бизнес-центра у метро "Савеловская"

Овчинский: в Москве завершено строительство бизнес-центра у метро "Савеловская"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На северо-востоке Москвы завершили строительство бизнес-центра площадью свыше 100 тысяч квадратных метров рядом с метро "Савеловская", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Административно-деловой комплекс включает две офисные башни в 24 этажа с единым двухуровневым стилобатом, а также трехэтажную секцию. Общая площадь здания составляет 110 тысяч квадратных метров. В корпусах размещены функциональные офисные пространства с потолками высотой 3,65 метра. С открытием этого бизнес-центра в районе Марьина Роща появится около 10 тысяч рабочих мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на первых этажах центра разместят помещения инфраструктуры – магазины, аптеки, фитнес-центр, рестораны, кафе и прочее. Также здесь предусмотрено пространство с летней верандой и местами для работы на открытом воздухе.
Помимо этого, в бизнес-центре обустроена подземная автостоянка. Ее оснастят зарядными устройствами для электромобилей. Рядом также есть пятиуровневый наземный паркинг. Общее число машино-мест на территории составляет 484, добавляется в пресс-релизе.
Новый бизнес-центр находится в активно обновляющемся районе Марьина Роща, где реализуется программа реновации. В районе расселили 11 старых домов, документы для переселения оформили свыше 1,4 тысячи москвичей. Всего на северо-востоке Москвы по реновации расселили более 90 домов старого жилого фонда, новое жилье получили 16,1 тысячи горожан.
