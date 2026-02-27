Овчинский: жилой дом по реновации возведут в районе Преображенское в Москве

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Жилой комплекс для участников программы реновации построят в 1-м Электрозаводском переулке в районе Преображенское на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Под возведение жилого дома выделен участок площадью 0,59 гектара в 1-м Электрозаводском переулке, 7. Как отметил глава департамента, неподалеку от будущей новостройки расположена вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, магазины, фитнес-центры, кафе и салоны красоты. В шаговой доступности от выбранной для строительства локации находится станция метро "Электрозаводская".

"На месте подлежащего сносу здания планируется строительство дома с современными архитектурными и планировочными решениями. Предельная площадь новостройки составит 14 тысяч квадратных метров, из которых 12,8 тысячи квадратных метров будут иметь жилое назначение, а около 1,2 тысячи предназначены для размещения социально-бытовых объектов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в построенное городом по реновации жилье уже въехали или находятся в стадии переезда порядка 258 тысяч жителей столицы, а программа в целом по итогам 2025 года выполнена более чем на 25%.