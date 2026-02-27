https://ria.ru/20260227/moskva-2076993034.html
Овчинский: жилой дом по реновации возведут в районе Преображенское в Москве
Овчинский: жилой дом по реновации возведут в районе Преображенское в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
Овчинский: жилой дом по реновации возведут в районе Преображенское в Москве
Жилой комплекс для участников программы реновации построят в 1-м Электрозаводском переулке в районе Преображенское на востоке Москвы, рассказал министр... РИА Новости, 27.02.2026
Овчинский: жилой дом по реновации возведут в районе Преображенское в Москве
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Жилой комплекс для участников программы реновации построят в 1-м Электрозаводском переулке в районе Преображенское на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Под возведение жилого дома выделен участок площадью 0,59 гектара в 1-м Электрозаводском переулке, 7. Как отметил глава департамента, неподалеку от будущей новостройки расположена вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, магазины, фитнес-центры, кафе и салоны красоты. В шаговой доступности от выбранной для строительства локации находится станция метро "Электрозаводская".
"На месте подлежащего сносу здания планируется строительство дома с современными архитектурными и планировочными решениями. Предельная площадь новостройки составит 14 тысяч квадратных метров, из которых 12,8 тысячи квадратных метров будут иметь жилое назначение, а около 1,2 тысячи предназначены для размещения социально-бытовых объектов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в построенное городом по реновации жилье уже въехали или находятся в стадии переезда порядка 258 тысяч жителей столицы, а программа в целом по итогам 2025 года выполнена более чем на 25%.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.