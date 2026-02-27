Москалькова заявила об изменениях риторики Запада про причины начала СВО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия чувствует изменение риторики стран Запада к истинной причине начала СВО, западные омбудсмены проявляют интерес к ситуации, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы чувствуем изменение риторики. И последний раз на заседании Европейского института омбудсменов, куда входят и региональные омбудсмены из западных государств, которые относятся к категории коллективного Запада, недружественных государств, которые говорили, что мы прозрели, мы видим, что же было истинной причиной начала специальной военной операции, почему она началась", - сказала Москалькова.
По ее словам, омбудсмены западных стран стали говорить, что они объективно оценивают положение вещей, видят отношение Киева к гражданским лицам, военным и военнопленным.
"Очень большой интерес сегодня проявляется к нашей ситуации", - добавила уполномоченный.