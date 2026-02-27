Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила об изменениях риторики Запада про причины начала СВО - РИА Новости, 27.02.2026
15:48 27.02.2026 (обновлено: 15:53 27.02.2026)
Москалькова заявила об изменениях риторики Запада про причины начала СВО
Москалькова заявила об изменениях риторики Запада про причины начала СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Москалькова заявила об изменениях риторики Запада про причины начала СВО
Россия чувствует изменение риторики стран Запада к истинной причине начала СВО, западные омбудсмены проявляют интерес к ситуации, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.02.2026
татьяна москалькова
россия
киев
запад
россия
киев
татьяна москалькова, россия, киев, запад
Татьяна Москалькова, Россия, Киев, Запад
Москалькова заявила об изменениях риторики Запада про причины начала СВО

РИА Новости: РФ чувствует изменение риторики стран Запада про причины начала СВО

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия чувствует изменение риторики стран Запада к истинной причине начала СВО, западные омбудсмены проявляют интерес к ситуации, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы чувствуем изменение риторики. И последний раз на заседании Европейского института омбудсменов, куда входят и региональные омбудсмены из западных государств, которые относятся к категории коллективного Запада, недружественных государств, которые говорили, что мы прозрели, мы видим, что же было истинной причиной начала специальной военной операции, почему она началась", - сказала Москалькова.
По ее словам, омбудсмены западных стран стали говорить, что они объективно оценивают положение вещей, видят отношение Киева к гражданским лицам, военным и военнопленным.
"Очень большой интерес сегодня проявляется к нашей ситуации", - добавила уполномоченный.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Москалькова раскритиковала условие Киева по обмену десяти курских жителей
Вчера, 12:21
 
Татьяна МоскальковаРоссияКиевЗапад
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
