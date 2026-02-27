Москалькова заявила об изменениях риторики Запада про причины начала СВО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия чувствует изменение риторики стран Запада к истинной причине начала СВО, западные омбудсмены проявляют интерес к ситуации, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.