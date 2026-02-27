Рейтинг@Mail.ru
В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/moshennik-2077091658.html
В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг
В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг - РИА Новости, 27.02.2026
В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг
Среди нелегальных участников рынка ценных бумаг популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, также мошенники используют счета клиентов для... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:23:00+03:00
2026-02-27T11:23:00+03:00
общество
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_a6133fc28ded17068596eee782fc0613.jpg
https://ria.ru/20260227/moshenniki-2077034804.html
https://ria.ru/20260226/irkutsk-2076809198.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг

ЦБ: мошенники используют счета участников рынка ценных бумаг для дропперства

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Среди нелегальных участников рынка ценных бумаг популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, также мошенники используют счета клиентов для вовлечения в дропперство, сообщили в Банке России.
"По-прежнему популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов. Псевдоброкеры используют персональные консультации в телеграм-каналах, холодные обзвоны людей, которые интересовались информацией по торгам и инвестициям на специализированных сайтах", - сообщает регулятор.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мошенники все чаще взламывают смартфоны россиян через фишинговые файлы
Вчера, 03:44
"Мошенники также используют счета клиентов для вовлечения в дропперство. Для этого сначала некий консультант помогает клиенту вывести из проекта "первую прибыль", но на деле человеку просто возвращают часть его же взноса", - также говорится в сообщении.
В регуляторе раскрыли полную схему обмана. Затем консультант убеждает жертву взять у него взаймы на "страховой взнос" для вывода остальных средств. Причем средства на оплату страховки приходят клиенту от разных людей, которые якобы возвращают консультанту такие же долги, отмечают в ЦБ. Далее для оплаты страховки клиент должен перечислить всю сумму на счет, предоставленный консультантом. В итоге человек не только теряет свои деньги и оказывается в долгах, но и становится участником дропперской схемы, предупреждают в ЦБ РФ.
Отмечается, что нелегальные проекты нацелены преимущественно на аудиторию, заинтересованную в быстром получении дохода, в том числе за счет высокого риска.
"Клиентов привлекают в проект якобы возможностью участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой. Организаторы заверяют, что у компании есть лицензия иностранного регулятора, и предлагают торговлю с большим кредитным плечом", - предупреждает регулятор.
Всего в 2025 году Банк России выявил 2 183 субъекта с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, что на 13% больше, чем годом ранее.
Часть денег, похищенных у жительницы Иркутска - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам
26 февраля, 09:50
 
ОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала