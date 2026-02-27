В Центробанке назвали популярные мошеннические схемы на рынке ценных бумаг

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Среди нелегальных участников рынка ценных бумаг популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, также мошенники используют счета клиентов для вовлечения в дропперство, сообщили в Банке России.

"По-прежнему популярны схемы с обучающими курсами и имитацией торгов. Псевдоброкеры используют персональные консультации в телеграм-каналах, холодные обзвоны людей, которые интересовались информацией по торгам и инвестициям на специализированных сайтах", - сообщает регулятор.

"Мошенники также используют счета клиентов для вовлечения в дропперство. Для этого сначала некий консультант помогает клиенту вывести из проекта "первую прибыль", но на деле человеку просто возвращают часть его же взноса", - также говорится в сообщении.

В регуляторе раскрыли полную схему обмана. Затем консультант убеждает жертву взять у него взаймы на "страховой взнос" для вывода остальных средств. Причем средства на оплату страховки приходят клиенту от разных людей, которые якобы возвращают консультанту такие же долги, отмечают в ЦБ . Далее для оплаты страховки клиент должен перечислить всю сумму на счет, предоставленный консультантом. В итоге человек не только теряет свои деньги и оказывается в долгах, но и становится участником дропперской схемы, предупреждают в ЦБ РФ.

Отмечается, что нелегальные проекты нацелены преимущественно на аудиторию, заинтересованную в быстром получении дохода, в том числе за счет высокого риска.

"Клиентов привлекают в проект якобы возможностью участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой. Организаторы заверяют, что у компании есть лицензия иностранного регулятора, и предлагают торговлю с большим кредитным плечом", - предупреждает регулятор.