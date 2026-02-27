Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно не совершать поспешных действий, не сообщать личные данные неизвестным абонентам и не переходить по ссылкам от них, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Денис Талызин.

"Чтобы не стать жертвой преступников, надо помнить следующие правила. Во-первых, во всех случаях мошенники рассчитывают на то, что человек, находясь в стрессовой ситуации от содержащейся в смс информации, начнет суетиться, паниковать и действовать по алгоритму мошенников. Поэтому важно, получив смс, не совершать быстрых действий, а досчитать мысленно до 20 и подумать, как эту информацию можно перепроверить", - сообщил он.

Во-вторых, юрист напомнил, что работники полиции, банков, пенсионного фонда, налоговой службы никогда не просят граждан сообщать им цифровую информацию, относящуюся к их личным данным или банковским реквизитам.

"В-третьих, никогда нельзя переходить по ссылкам, которые пришли от незнакомых абонентов или организаций, к которым человек первоначально не обращался", - добавил Талызин.