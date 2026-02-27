Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников - РИА Новости, 27.02.2026
02:34 27.02.2026
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников
Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно не совершать поспешных действий, не сообщать личные данные неизвестным абонентам и не переходить по ссылкам... РИА Новости, 27.02.2026
общество
общество
Общество
Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников

РИА Новости: не делающие поспешные действия не становятся жертвами мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно не совершать поспешных действий, не сообщать личные данные неизвестным абонентам и не переходить по ссылкам от них, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Денис Талызин.
"Чтобы не стать жертвой преступников, надо помнить следующие правила. Во-первых, во всех случаях мошенники рассчитывают на то, что человек, находясь в стрессовой ситуации от содержащейся в смс информации, начнет суетиться, паниковать и действовать по алгоритму мошенников. Поэтому важно, получив смс, не совершать быстрых действий, а досчитать мысленно до 20 и подумать, как эту информацию можно перепроверить", - сообщил он.
Во-вторых, юрист напомнил, что работники полиции, банков, пенсионного фонда, налоговой службы никогда не просят граждан сообщать им цифровую информацию, относящуюся к их личным данным или банковским реквизитам.
"В-третьих, никогда нельзя переходить по ссылкам, которые пришли от незнакомых абонентов или организаций, к которым человек первоначально не обращался", - добавил Талызин.
Он отметил, что любой способ что-то получить бесплатно от незнакомых людей или организаций (например, бесплатно скачать платную программу) всегда заканчивается потерей денег.
Общество
 
 
