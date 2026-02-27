Мосгорсуд признал запрет Pussy Riot* в России законным

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о признании объединения "Панк-группа "Pussy Riot"* экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России, сообщили РИА Новости в суде.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot* по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.