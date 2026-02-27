Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал запрет Pussy Riot* в России законным
27.02.2026
Мосгорсуд признал запрет Pussy Riot* в России законным
Мосгорсуд признал запрет Pussy Riot* в России законным
2026
Мосгорсуд признал запрет Pussy Riot* в России законным

Мосгорсуд утвердил признание Pussy Riot экстремистской организацией

Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о признании объединения "Панк-группа "Pussy Riot"* экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России, сообщили РИА Новости в суде.
"Административной коллегией Московского городского суда решение оставлено без изменения", — сообщил собеседник агентства.
Ранее Тверской суд удовлетворил административный иск прокуратуры о признании Pussy Riot* экстремистским объединением, запрете его деятельности и ликвидации.
Pussy Riot* - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову** (признана иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова** и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot* по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал переехавшую в США Толоконникову** по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
