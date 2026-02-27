Рейтинг@Mail.ru
Тело погибшей на Валааме трудницы передали родственникам - РИА Новости, 27.02.2026
Религия
 
10:17 27.02.2026 (обновлено: 10:51 27.02.2026)
Тело погибшей на Валааме трудницы передали родственникам
Тело погибшей на Валааме трудницы Натальи Простаковой доставили в Екатеринбург, похороны пройдут 28 февраля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил... РИА Новости, 27.02.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тело погибшей на Валааме трудницы Натальи Простаковой доставили в Екатеринбург, похороны пройдут 28 февраля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
Ранее сообщалось, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь на Валааме, 2 февраля после вечернего богослужения ушла в неизвестном направлении. Женщина приехала в Валаамский монастырь как трудница. В ее поисках были задействованы до 200 человек, включая правоохранителей. В пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" 19 февраля сообщили РИА Новости, что Простакова найдена погибшей.
"Тело Наталии доставили в Екатеринбург, передали родственникам. Похороны назначены на субботу, 28 февраля", - сказал Шишков.
Ранее он сообщил РИА Новости, что монастырь взял на себя организацию доставки погибшей из Валаама в Екатеринбург.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Сейчас в обители проживают более 200 насельников, в год монастырь посещают более 100 тысяч туристов и паломников.
