Тело погибшей на Валааме трудницы передали родственникам

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тело погибшей на Валааме трудницы Натальи Простаковой доставили в Екатеринбург, похороны пройдут 28 февраля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.

Ранее сообщалось, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, находясь на Валааме, 2 февраля после вечернего богослужения ушла в неизвестном направлении. Женщина приехала в Валаамский монастырь как трудница. В ее поисках были задействованы до 200 человек, включая правоохранителей. В пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" 19 февраля сообщили РИА Новости, что Простакова найдена погибшей.

"Тело Наталии доставили в Екатеринбург, передали родственникам. Похороны назначены на субботу, 28 февраля", - сказал Шишков.

Ранее он сообщил РИА Новости, что монастырь взял на себя организацию доставки погибшей из Валаама в Екатеринбург.