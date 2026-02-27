Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 27.02.2026 (обновлено: 18:12 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/moldaviya-2077230507.html
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным - РИА Новости, 27.02.2026
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным
Правящий режим в Молдавии существует по принципам мафиозной круговой поруки, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной партии коммунистов... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:32:00+03:00
2026-02-27T18:12:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077250079_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_0556a5fe8dadf2d7b9bb294fb091272b.jpg
https://ria.ru/20260226/zaharova-2076940031.html
https://ria.ru/20260227/moldaviya-2077095322.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077250079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1ed49b78507589fda785da2198c8cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным

Старыш: правящий режим в Молдавии существует по принципам мафии

© Getty Images / NurPhoto/Celestino ArceСотрудники полиции у здания парламента Молдавии в Кишиневе
Сотрудники полиции у здания парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Getty Images / NurPhoto/Celestino Arce
Сотрудники полиции у здания парламента Молдавии в Кишиневе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Правящий режим в Молдавии существует по принципам мафиозной круговой поруки, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.
"Мы сегодня имеем дело не просто с безответственностью, с анархией и хаосом в управлении государственными делами. Мы имеем дело с режимом мафиозного типа. Поскольку он основывается на простом правиле: для своих — все, для чужих — закон. И этот режим существует по принципам мафиозной круговой поруки и мафиозной омерты – закона молчания", - заявил на брифинге Старыш.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова ответила на заявление главы МИД Молдавии о чемодане без ручки
26 февраля, 17:13
По его словам, чтобы ни происходило в стране, невозможно найти виноватых. "Их попросту нет. Оказывается, никто и ни за что не отвечает. Министры не отвечают за то, что происходит в их отраслях, ... а президент во время редких визитов на Родину предпочитает говорить о когнитивных войнах, существующих исключительно в ее собственной когнитивной системе, а не заниматься реальными проблемами собственных граждан", - подчеркнул он.
Депутат отметил, что власть ни за что не отвечает, а во всех бедах страны винит кого угодно. "Либо Кремль, либо оппозицию, либо погодные условия. У нас, как известно, четыре врага: зима, весна, осень, лето. Это и есть настоящая когнитивная война против населения, в которой ложь и безответственность являются смыслом и целью проводимой политики", - заметил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против инакомыслия: под предлогом причастности к "незаконному финансированию" арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов, возвращающихся из поездок в Россию, против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, а с 2023 года под предлогом борьбы с "дезинформацией" закрыты 13 телеканалов, заблокированы десятки интернет ресурсов и более 100 Telegram каналов, среди них сайты и каналы Sputnik Молдова и ряда российских и молдавских СМИ.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США
Вчера, 11:33
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала