Молдавский депутат назвал правящий режим мафиозным

КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Правящий режим в Молдавии существует по принципам мафиозной круговой поруки, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.

"Мы сегодня имеем дело не просто с безответственностью, с анархией и хаосом в управлении государственными делами. Мы имеем дело с режимом мафиозного типа. Поскольку он основывается на простом правиле: для своих — все, для чужих — закон. И этот режим существует по принципам мафиозной круговой поруки и мафиозной омерты – закона молчания", - заявил на брифинге Старыш.

По его словам, чтобы ни происходило в стране, невозможно найти виноватых. "Их попросту нет. Оказывается, никто и ни за что не отвечает. Министры не отвечают за то, что происходит в их отраслях, ... а президент во время редких визитов на Родину предпочитает говорить о когнитивных войнах, существующих исключительно в ее собственной когнитивной системе, а не заниматься реальными проблемами собственных граждан", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что власть ни за что не отвечает, а во всех бедах страны винит кого угодно. "Либо Кремль, либо оппозицию, либо погодные условия. У нас, как известно, четыре врага: зима, весна, осень, лето. Это и есть настоящая когнитивная война против населения, в которой ложь и безответственность являются смыслом и целью проводимой политики", - заметил он.