Миссия "Арктический часовой" деструктивна для региона, заявили в МИД

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Миссия НАТО "Арктический часовой" деструктивна для Арктики и перспектив сотрудничества в регионе, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.