Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства
14:52 27.02.2026 (обновлено: 15:03 27.02.2026)
Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства
Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства
Важно обеспечить выполнение задач в рамках развития Союзного государства, которые определили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр... РИА Новости, 27.02.2026
Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства

Мишустин: важно обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 27 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 27 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 27 февраля 2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Важно обеспечить выполнение задач в рамках развития Союзного государства, которые определили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Лидеры России и Белоруссии в четверг провели в Москве заседание Высшего Государственного совета Союзного государства.
"Важно обеспечить выполнение задач, которые были поставлены нашими президентами, в том числе качественную подготовку основных направлений реализации союзного договора на следующие три года", - сказал Мишустин в пятницу на заседании правительства РФ.
Он подчеркнул, что правительства России и Белоруссии продолжат слаженную командную работу во всех этих областях.
"Усилия наши сконцентрированы на расширении торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, укреплении промышленной кооперации. Будем и дальше создавать условия для повышения благосостояния граждан Союзного государства и, конечно, роста национальных экономик", - заверил премьер.
Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать, как идет работа по курируемым ими направлениям.
Мишустин рассказал о работе России и Белоруссии по подготовке кадров
2 февраля, 14:00
