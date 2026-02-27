Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Важно обеспечить выполнение задач в рамках развития Союзного государства, которые определили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Лидеры России Белоруссии в четверг провели в Москве заседание Высшего Государственного совета Союзного государства.

"Важно обеспечить выполнение задач, которые были поставлены нашими президентами, в том числе качественную подготовку основных направлений реализации союзного договора на следующие три года", - сказал Мишустин в пятницу на заседании правительства РФ.

Он подчеркнул, что правительства России и Белоруссии продолжат слаженную командную работу во всех этих областях.

"Усилия наши сконцентрированы на расширении торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, укреплении промышленной кооперации. Будем и дальше создавать условия для повышения благосостояния граждан Союзного государства и, конечно, роста национальных экономик", - заверил премьер.