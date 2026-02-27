https://ria.ru/20260227/mishustin-2077178319.html
Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства
Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства - РИА Новости, 27.02.2026
Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства
Важно обеспечить выполнение задач в рамках развития Союзного государства, которые определили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:52:00+03:00
2026-02-27T14:52:00+03:00
2026-02-27T15:03:00+03:00
россия
белоруссия
москва
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077176425_0:159:3094:1899_1920x0_80_0_0_4da197e3edb9571de211aa310809aa14.jpg
https://ria.ru/20260202/mishustin-2071709577.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077176425_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3dcee114eac72e0605ae11f938857a95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Мишустин призвал обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства
Мишустин: важно обеспечить выполнение задач в рамках Союзного государства
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Важно обеспечить выполнение задач в рамках развития Союзного государства, которые определили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Лидеры России
и Белоруссии
в четверг провели в Москве
заседание Высшего Государственного совета Союзного государства.
"Важно обеспечить выполнение задач, которые были поставлены нашими президентами, в том числе качественную подготовку основных направлений реализации союзного договора на следующие три года", - сказал Мишустин
в пятницу на заседании правительства РФ.
Он подчеркнул, что правительства России и Белоруссии продолжат слаженную командную работу во всех этих областях.
"Усилия наши сконцентрированы на расширении торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, укреплении промышленной кооперации. Будем и дальше создавать условия для повышения благосостояния граждан Союзного государства и, конечно, роста национальных экономик", - заверил премьер.
Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать, как идет работа по курируемым ими направлениям.