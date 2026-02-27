Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026

Мишустин оценил решения, принятые Высшим Госсоветом Союзного государства
Союзное государство
 
14:48 27.02.2026
Мишустин оценил решения, принятые Высшим Госсоветом Союзного государства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимыми решения, принятые на заседании Высшего Госсовета Союзного государства и необходимые в том числе для... РИА Новости, 27.02.2026
союзное государство
россия
белоруссия
москва
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
экономика
россия
белоруссия
москва
россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Экономика
Мишустин оценил решения, принятые Высшим Госсоветом Союзного государства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимыми решения, принятые на заседании Высшего Госсовета Союзного государства и необходимые в том числе для укрепления транспортной связности России и Белоруссии.
На заседании правительства в пятницу Мишустин напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства.
"На заседании были приняты значимые решения, необходимые для укрепления транспортной связности наших стран, запуска прямого железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии, а также развития конкуренции на пространстве Союзного государства, ну и активного сотрудничества в области международного правосудия", - сказал Мишустин.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мишустин заявил о намерении создать условия для роста благосостояния СГ
Вчера, 14:35
 
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Экономика
 
 
