14:35 27.02.2026 (обновлено: 14:49 27.02.2026)
Мишустин заявил о намерении создать условия для роста благосостояния СГ
Мишустин заявил о намерении создать условия для роста благосостояния СГ
Правительство будет и дальше создавать условия для повышения благосостояния граждан Союзного государства (СГ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.02.2026
экономика, россия, михаил мишустин, союзное государство
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Союзное государство
Мишустин заявил о намерении создать условия для роста благосостояния СГ

Мишустин заявил о намерении создать условия для роста благосостояния граждан СГ

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство будет и дальше создавать условия для повышения благосостояния граждан Союзного государства (СГ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будем и дальше создавать условия для повышения благосостояния граждан Союзного государства, ну и, конечно, роста национальных экономик", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
