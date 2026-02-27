Мишустин заявил о намерении создать условия для роста благосостояния СГ

https://ria.ru/20260227/mishustin-2077171375.html
Правительство будет и дальше создавать условия для повышения благосостояния граждан Союзного государства (СГ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.02.2026
