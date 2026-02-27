Рейтинг@Mail.ru
Минюст расширил список нежелательных в России организаций - РИА Новости, 27.02.2026
19:09 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/minjust-2077267330.html
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
Минюст расширил список нежелательных в России организаций - РИА Новости, 27.02.2026
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, немецкий "Центр независимых социальных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:09:00+03:00
2026-02-27T19:09:00+03:00
Минюст расширил список нежелательных в России организаций

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, немецкий "Центр независимых социальных исследований" и французскую "Европейскую сеть по судебной защите прав заключенных", сообщается на сайте ведомства.
"Center for Independent Social Research e.V. Berlin ("Центр независимых социальных исследований"), ФРГ", - говорится в перечне.
Также в список вошла "Европейская сеть по судебной защите прав заключенных" (European Prison Litigation Network) из Франции.
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
