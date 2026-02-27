СМИ: Минюст США пытается конфисковать танкер, изъятый у берегов Венесуэлы

"Под руководством президента Трампа эпоха тайного финансирования правительств, представляющих явную угрозу Соединённым Штатам, завершена", - заявила генпрокурор США Пэм Бонди. По её словам, ведомство задействует "все имеющиеся правовые инструменты" для ликвидации подобных схем.

Окончательное решение о передаче танкера и его груза в собственность правительства США должен принять федеральный суд в Вашингтоне. В случае одобрения нефть может быть реализована на рынке.