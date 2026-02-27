Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Минюст США пытается конфисковать танкер, изъятый у берегов Венесуэлы
18:16 27.02.2026 (обновлено: 18:23 27.02.2026)
СМИ: Минюст США пытается конфисковать танкер, изъятый у берегов Венесуэлы
СМИ: Минюст США пытается конфисковать танкер, изъятый у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: Минюст США пытается конфисковать танкер, изъятый у берегов Венесуэлы
Министерство юстиции США подало иск о юридическом оформлении права собственности на находящийся под санкциями танкер Skipper и почти 2 миллиона баррелей нефти,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:16:00+03:00
2026-02-27T18:23:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат)
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат)
СМИ: Минюст США пытается конфисковать танкер, изъятый у берегов Венесуэлы

AP: Минюст США добивается конфискации нефтяного танкера Skipper

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск о юридическом оформлении права собственности на находящийся под санкциями танкер Skipper и почти 2 миллиона баррелей нефти, изъятых у побережья Венесуэлы в декабре 2025 года, сообщило в пятницу агентство AP.
Это первая жалоба, поданная властями США для запуска процедуры официальной конфискации одного из как минимум десяти нефтяных танкеров, перехваченных американскими структурами с конца прошлого года. Вашингтон обвиняет Венесуэлу в использовании так называемого "теневого флота" судов под ложными флагами для поставок нефти в обход санкций.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США не позволяют Венесуэле оплачивать судебные расходы Мадуро
26 февраля, 11:39
"Под руководством президента Трампа эпоха тайного финансирования правительств, представляющих явную угрозу Соединённым Штатам, завершена", - заявила генпрокурор США Пэм Бонди. По её словам, ведомство задействует "все имеющиеся правовые инструменты" для ликвидации подобных схем.
Задержание судна Skipper в декабре стало первым в серии аналогичных действий администрации республиканцев и ознаменовало ужесточение давления на Каракас путём ограничения доступа к нефтяным доходам, которые, как отмечает AP, долгие годы оставались основой венесуэльской экономики.
Окончательное решение о передаче танкера и его груза в собственность правительства США должен принять федеральный суд в Вашингтоне. В случае одобрения нефть может быть реализована на рынке.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
17 февраля, 20:47
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
