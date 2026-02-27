СМИ: Минюст США пытается конфисковать танкер, изъятый у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск о юридическом оформлении права собственности на находящийся под санкциями танкер Skipper и почти 2 миллиона баррелей нефти, изъятых у побережья Венесуэлы в декабре 2025 года, сообщило в пятницу агентство AP.
Это первая жалоба, поданная властями США для запуска процедуры официальной конфискации одного из как минимум десяти нефтяных танкеров, перехваченных американскими структурами с конца прошлого года. Вашингтон обвиняет Венесуэлу в использовании так называемого "теневого флота" судов под ложными флагами для поставок нефти в обход санкций.
"Под руководством президента Трампа эпоха тайного финансирования правительств, представляющих явную угрозу Соединённым Штатам, завершена", - заявила генпрокурор США Пэм Бонди. По её словам, ведомство задействует "все имеющиеся правовые инструменты" для ликвидации подобных схем.
Задержание судна Skipper в декабре стало первым в серии аналогичных действий администрации республиканцев и ознаменовало ужесточение давления на Каракас путём ограничения доступа к нефтяным доходам, которые, как отмечает AP, долгие годы оставались основой венесуэльской экономики.
Окончательное решение о передаче танкера и его груза в собственность правительства США должен принять федеральный суд в Вашингтоне. В случае одобрения нефть может быть реализована на рынке.
