Россиянка прилетела из Нью-Йорка в Милан без билета и документов

После приземления в аэропорту "Мальпенса" Светлану Дали передали сотрудникам пограничной полиции. В ходе проверки предстоит выяснить, каким образом ей удалось обойти систему авиационной безопасности и не вызвать подозрений на этапе посадки.

Находившиеся на борту люди рассказали, что женщина сделала вид, что не слышит вопросов экипажа о наличии у нее билета или о том, путешествует ли она незаконно.