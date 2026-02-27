РИМ, 27 фев – РИА Новости. Проживающая в США россиянка прилетела из Нью-Йорка в Милан без билета и документов, такое же путешествие она осуществила в Париж в 2024 году, сообщает газета Corriere della Sera.
После приземления в аэропорту "Мальпенса" Светлану Дали передали сотрудникам пограничной полиции. В ходе проверки предстоит выяснить, каким образом ей удалось обойти систему авиационной безопасности и не вызвать подозрений на этапе посадки.
Находившиеся на борту люди рассказали, что женщина сделала вид, что не слышит вопросов экипажа о наличии у нее билета или о том, путешествует ли она незаконно.
Согласно предварительным данным, россиянке удалось пройти через проверки безопасности и контроль у выхода на посадку, избежав остановки. Когда экипаж понял, что на борту находится лишний человек, Boeing 777-200 уже находился над Атлантическим океаном, и поэтому они решили продолжить полет к месту назначения.
Ранее Дали уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение после рейса из Нью-Йорка в Париж. Тогда она воспользовалась переполненностью аэропорта в пиковый период. Согласно видеозаписям, женщине удалось проскользнуть в самолет и спрятаться в туалете, где её обнаружила стюардесса. Спустя месяц женщину вернули в США, где она попыталась снять электронный браслет и сбежать из страны на автобусе в Канаду, но была остановлена по дороге. В прошлом она еще дважды попадала в закрытые зоны аэропортов США.
