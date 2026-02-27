https://ria.ru/20260227/mid-2077249519.html
МИД назвал сожжение флага России в Финляндии актом надругательства
МИД назвал сожжение флага России в Финляндии актом надругательства - РИА Новости, 27.02.2026
МИД назвал сожжение флага России в Финляндии актом надругательства
Россия рассматривает сожжение государственного флага РФ перед российским посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:09:00+03:00
2026-02-27T18:09:00+03:00
2026-02-27T18:17:00+03:00
россия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260227/flag-2077250466.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия
МИД назвал сожжение флага России в Финляндии актом надругательства
МИД назвал сожжение флага в Финляндии надругательством над символом России