МИД отметил готовность новых властей Боливии к сотрудничеству с Россией
МИД отметил готовность новых властей Боливии к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 27.02.2026
МИД отметил готовность новых властей Боливии к сотрудничеству с Россией
Москва видит готовность новых властей Боливии продолжать сотрудничество с Россией в различных сферах, включая контракт по литию и строительство центра ядерных...
2026-02-27T16:14:00+03:00
2026-02-27T16:14:00+03:00
2026-02-27T17:01:00+03:00
россия
боливия
москва
в мире
александр щетинин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
боливия
москва
МОНТЕВИДЕО, 27 фев - РИА Новости. Москва видит готовность новых властей Боливии продолжать сотрудничество с Россией в различных сферах, включая контракт по литию и строительство центра ядерных исследований "Росатома", заявил в интервью РИА новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Мы прекрасно видим, что новое правительство многонационального государства Боливии
сейчас проводит линию на корректировку приоритетов своей внутренней и внешней политики в соответствии с той программой, которая была провозглашена действующим президентом, господином (Родриго – ред.) Пасом в ходе своей предвыборной кампании. При этом мы видим готовность боливийских властей продолжать сотрудничество с Россией
в различных сферах, включая те сферы, которые вы обозначили (контракт по литию и строительство ядерного центра "Росатома
" - ред.)", - сказал он в беседе с агентством.
Безусловно, есть нюансы, которые Россия будет готова принимать во внимание, отметил дипломат.
"К такому диалогу мы открыты и готовы к развитию отношений с нынешними боливийскими властями в том объеме, в каком сами боливийцы к этому готовы", - добавил он.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной
с ее 19 миллионами тонн и Чили
с 9 миллионами тонн.