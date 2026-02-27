Рейтинг@Mail.ru
16:14 27.02.2026 (обновлено: 17:01 27.02.2026)
МИД отметил готовность новых властей Боливии к сотрудничеству с Россией
МИД отметил готовность новых властей Боливии к сотрудничеству с Россией
МИД отметил готовность новых властей Боливии к сотрудничеству с Россией

МИД РФ отметил готовность новых властей Боливии к сотрудничеству с Россией

МОНТЕВИДЕО, 27 фев - РИА Новости. Москва видит готовность новых властей Боливии продолжать сотрудничество с Россией в различных сферах, включая контракт по литию и строительство центра ядерных исследований "Росатома", заявил в интервью РИА новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Мы прекрасно видим, что новое правительство многонационального государства Боливии сейчас проводит линию на корректировку приоритетов своей внутренней и внешней политики в соответствии с той программой, которая была провозглашена действующим президентом, господином (Родриго – ред.) Пасом в ходе своей предвыборной кампании. При этом мы видим готовность боливийских властей продолжать сотрудничество с Россией в различных сферах, включая те сферы, которые вы обозначили (контракт по литию и строительство ядерного центра "Росатома" - ред.)", - сказал он в беседе с агентством.
Безусловно, есть нюансы, которые Россия будет готова принимать во внимание, отметил дипломат.
"К такому диалогу мы открыты и готовы к развитию отношений с нынешними боливийскими властями в том объеме, в каком сами боливийцы к этому готовы", - добавил он.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
