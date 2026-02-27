Афганистан заявил об ударе по пакистанским военным базам

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганские войска атаковали военные базы и лагеря в Пакистане, заявило Минобороны страны в соцсети Афганские войска атаковали военные базы и лагеря в Пакистане, заявило Минобороны страны в соцсети Х

"Около 9:30 мск ВВС нанесли авиаудары по лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада , по армейскому кантону в Ноушере, по базе Джамруд и Абботтабаду", — говорится в посте.

Как подчеркнули в министерстве, операции прошли успешно: афганская армия поразила ключевые военные объекты, центры и сооружения в Пакистане.

"Это ответ на воздушные вторжения, совершенные прошлой ночью в Кабуле, Кандагаре и Пактии", — добавили в ведомстве.

Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".

На минувшей неделе Исламабад атаковал уезды в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей. В ответ Кабул в ночь на пятницу провел операцию против пакистанских сил вдоль линии Дюранда , а днем начал новую с территории провинций Кандагар и Гельменд. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.