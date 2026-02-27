https://ria.ru/20260227/mid-2077092313.html
Афганистан заявил об ударе по пакистанским военным базам
Афганистан заявил об ударе по пакистанским военным базам - РИА Новости, 27.02.2026
Афганистан заявил об ударе по пакистанским военным базам
Афганские войска атаковали военные базы и лагеря в Пакистане, заявило Минобороны страны в соцсети Х. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:25:00+03:00
2026-02-27T11:25:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
исламабад
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_749b2d8e8159396233af8d77405cdfda.jpg
https://ria.ru/20260227/eksport-2077035161.html
https://ria.ru/20260227/rossiya--2077047840.html
афганистан
пакистан
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15ad240eaf5ca92d40ac2cd7cdb05cea.jpg
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр. "Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV
2026-02-27T11:25
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пакистан, исламабад, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Исламабад, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Афганистан заявил об ударе по пакистанским военным базам
Афганистан заявил о воздушном ударе по пакистанским военным базам
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Афганские войска атаковали военные базы и лагеря в Пакистане, заявило Минобороны страны в соцсети Х
.
"Около 9:30 мск ВВС нанесли авиаудары по лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада
, по армейскому кантону в Ноушере, по базе Джамруд и Абботтабаду", — говорится в посте.
Как подчеркнули в министерстве, операции прошли успешно: афганская армия поразила ключевые военные объекты, центры и сооружения в Пакистане.
"Это ответ на воздушные вторжения, совершенные прошлой ночью в Кабуле, Кандагаре и Пактии", — добавили в ведомстве.
Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".
На минувшей неделе Исламабад атаковал уезды в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей. В ответ Кабул в ночь на пятницу провел операцию против пакистанских сил вдоль линии Дюранда, а днем начал новую с территории провинций Кандагар и Гельменд. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП
. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами, а затем при посредничестве Катара и Турции
договорились о прекращении огня.