МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам - РИА Новости, 27.02.2026
10:48 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
Россия обеспокоена резкой эскалацией вооруженных столкновений между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны отказаться от опасной конфронтации и вернуться... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:48:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам

© AP Photo / Wahidullah KakarВооруженный член организации "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Вооруженный член организации "Талибан" в Афганистане
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия обеспокоена резкой эскалацией вооруженных столкновений между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены резкой эскалацией вооруженных столкновений между Исламским Эмиратом Афганистан и Исламской Республикой Пакистан, в которых задействованы регулярные армейские подразделения, применяются авиация и тяжелые вооружения. С обеих сторон имеются убитые и раненые, включая гражданских лиц", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Призываем дружественные нам Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем", - подчеркивается в сообщении.
