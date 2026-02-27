https://ria.ru/20260227/mid-2077077092.html
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам - РИА Новости, 27.02.2026
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
Россия обеспокоена резкой эскалацией вооруженных столкновений между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны отказаться от опасной конфронтации и вернуться... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:48:00+03:00
2026-02-27T10:48:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
москва
афганистан
пакистан
россия
мария захарова
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_749b2d8e8159396233af8d77405cdfda.jpg
https://ria.ru/20260227/afganistan-2077048546.html
москва
афганистан
пакистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15ad240eaf5ca92d40ac2cd7cdb05cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, афганистан, пакистан, россия, мария захарова, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Москва, Афганистан, Пакистан, Россия, Мария Захарова, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
МИД РФ призвал Афганистан и Пакистан отказаться от конфронтации