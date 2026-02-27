МИД призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия обеспокоена резкой эскалацией вооруженных столкновений между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.