Названы места в самолете, которые будут предоставлять россиянам с детьми

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании с 1 марта будут обязаны предоставлять пассажирам с детьми до 12 лет соседние места в одном ряду, а при их отсутствии - непосредственно впереди или позади, следует из изменений в Федеральные авиационные правила, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Перевозчик обязан предоставить ребенку (детям) в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его (их) пассажиру соседние пассажирские места... находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом, а в случае, если количество пассажиров превышает количество таких пассажирских мест, - пассажирские места в одном ряду, разделенные проходом", - говорится в новой редакции правил.

Также допускается предоставление сопровождающему места на соседнем ряду непосредственно впереди или позади ребенка.

Соседние места детям и их сопровождающим должны предоставляться бесплатно, при этом если пассажиры с детьми покупают билеты после начала регистрации на рейс и на момент их регистрации свободных соседних мест нет, авиакомпания должна предоставить им иные свободные места также без дополнительной платы.