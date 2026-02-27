Мерц 3 марта проведет переговоры с Трампом

БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во вторник, 3 марта, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил представитель германского кабмина Себастьян Хилле.

Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD анонсировал визит в США , где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам.

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 3 марта посетит США. В первой половине канцлер Мерц встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом для переговоров в Овальном кабинете. За этим последует совместный обед. В ходе беседы будут затронуты двусторонние, экономические и вопросы безопасности, а также ситуация на Украине и Ближнем Востоке", - заявил Хилле журналистам в пятницу.

Он отметил, что правительство ФРГ ожидает от правительства США ясности в отношении дальнейших шагов в торговых отношениях.

"Это крайне важно как для нас, так и для американских компаний. При этом для Евросоюза принципиальное значение имеет единая позиция. В связи с этим федеральный канцлер, как и по всем другим вопросам, тесно координирует свои действия с европейскими партнёрами и во вторник выступит в Вашингтоне с согласованной позицией", - сказал Хилле.

Представитель германского кабмина также подчеркнул, что власти ФРГ рассчитывают, что совокупные пошлины не превысят потолок в 15%, согласованный ЕС и США в рамках торгового соглашения.

"Правительство ФРГ, как и Еврокомиссия , намерено придерживаться соглашения о пошлинах между ЕС и США", - сказал Хилле.