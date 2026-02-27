Рейтинг@Mail.ru
Мерц 3 марта проведет переговоры с Трампом - РИА Новости, 27.02.2026
15:23 27.02.2026
Мерц 3 марта проведет переговоры с Трампом
Мерц 3 марта проведет переговоры с Трампом
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во вторник, 3 марта, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил представитель германского кабмина... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:23:00+03:00
2026-02-27T15:23:00+03:00
в мире
сша
германия
вашингтон (штат)
фридрих мерц
дональд трамп
евросоюз
ard
в мире, сша, германия, вашингтон (штат), фридрих мерц, дональд трамп, евросоюз, ard, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Евросоюз, ARD, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Мерц 3 марта проведет переговоры с Трампом

Мерц 3 марта проведет переговоры с Трампом в Вашингтоне

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во вторник, 3 марта, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил представитель германского кабмина Себастьян Хилле.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD анонсировал визит в США, где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Их опозорят": в США раскрыли, как Макрон и Мерц рассмешили Россию
14 января, 06:58
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 3 марта посетит США. В первой половине канцлер Мерц встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом для переговоров в Овальном кабинете. За этим последует совместный обед. В ходе беседы будут затронуты двусторонние, экономические и вопросы безопасности, а также ситуация на Украине и Ближнем Востоке", - заявил Хилле журналистам в пятницу.
Он отметил, что правительство ФРГ ожидает от правительства США ясности в отношении дальнейших шагов в торговых отношениях.
"Это крайне важно как для нас, так и для американских компаний. При этом для Евросоюза принципиальное значение имеет единая позиция. В связи с этим федеральный канцлер, как и по всем другим вопросам, тесно координирует свои действия с европейскими партнёрами и во вторник выступит в Вашингтоне с согласованной позицией", - сказал Хилле.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мерц призвал Европу к независимости от США и к борьбе с политикой Трампа
16 января, 23:47
Представитель германского кабмина также подчеркнул, что власти ФРГ рассчитывают, что совокупные пошлины не превысят потолок в 15%, согласованный ЕС и США в рамках торгового соглашения.
"Правительство ФРГ, как и Еврокомиссия, намерено придерживаться соглашения о пошлинах между ЕС и США", - сказал Хилле.
На прошлой неделе Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
26 февраля, 16:52
 
В миреСШАГерманияВашингтон (штат)Фридрих МерцДональд ТрампЕвросоюзARDЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
