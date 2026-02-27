https://ria.ru/20260227/medvedchuk-2077209097.html
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него - РИА Новости, 27.02.2026
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:17:00+03:00
2026-02-27T16:17:00+03:00
2026-02-27T16:17:00+03:00
украина
виктор медведчук
telegram
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646026_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_d514a42112d7a3f18c32bc4b8c876f98.jpg
https://ria.ru/20260220/medvedchuk-2075688859.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646026_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_5a34a1a3ad1fef4d0da9ed0aa2f57a6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, виктор медведчук, telegram, служба безопасности украины
Украина, Виктор Медведчук, Telegram, Служба безопасности Украины
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него
Медведчук обвинил администрацию Telegram в причастности к делу против него
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил администрацию мессенджера Telegram в причастности к уголовному делу против него.
"Я имею полное право это утверждать исходя из личного опыта незаконного привлечения меня к уголовной ответственности посредством фальсификации доказательств, при непосредственном участии в этом администрации мессенджера Telegram
", - говорится в статье Медведчука
, опубликованной на сайте
"Другая Украина".
По его словам, основным и самым важным доказательством стороны обвинения в уголовном производстве была информация, якобы полученная службой безопасности Украины (СБУ
) на досудебном следствии из Telegram.
Медведчук подчеркнул, что незаконный доступ, без сомнений, мог быть получен только в результате взаимодействия СБУ с администрацией мессенджера. Именно поэтому в материалах уголовного производства, которые служба предоставила суду, отсутствовали документы, касающиеся обстоятельств получения сотрудниками СБУ доступа к мессенджеру Telegram и первичной фиксации полученных данных, добавил он.