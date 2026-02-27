Рейтинг@Mail.ru
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него - РИА Новости, 27.02.2026
16:17 27.02.2026
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил... РИА Новости, 27.02.2026
2026
Медведчук обвинил Telegram в причастности к делу против него

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил администрацию мессенджера Telegram в причастности к уголовному делу против него.
"Я имею полное право это утверждать исходя из личного опыта незаконного привлечения меня к уголовной ответственности посредством фальсификации доказательств, при непосредственном участии в этом администрации мессенджера Telegram", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, основным и самым важным доказательством стороны обвинения в уголовном производстве была информация, якобы полученная службой безопасности Украины (СБУ) на досудебном следствии из Telegram.
Медведчук подчеркнул, что незаконный доступ, без сомнений, мог быть получен только в результате взаимодействия СБУ с администрацией мессенджера. Именно поэтому в материалах уголовного производства, которые служба предоставила суду, отсутствовали документы, касающиеся обстоятельств получения сотрудниками СБУ доступа к мессенджеру Telegram и первичной фиксации полученных данных, добавил он.
Медведчук: жизнь украинцев беспросветна, пока власти радуются гибели людей
20 февраля, 10:56
Медведчук: жизнь украинцев беспросветна, пока власти радуются гибели людей
20 февраля, 10:56
 
