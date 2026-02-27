https://ria.ru/20260227/mchs-2077309451.html
Признаков воспламенения в доме в Москве после ЧП не обнаружили
Признаков воспламенения в доме в Москве после ЧП не обнаружили - РИА Новости, 27.02.2026
Признаков воспламенения в доме в Москве после ЧП не обнаружили
Признаков загорания после инцидента в доме на юго-западе Москвы не обнаружено, сообщает ГУ МЧС по столице. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:54:00+03:00
2026-02-27T22:54:00+03:00
2026-02-27T22:57:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg
https://ria.ru/20260227/moskva-2077309359.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_72:0:1760:1266_1920x0_80_0_0_9cbcd7350cd94395e362ffa3ec212755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
Признаков воспламенения в доме в Москве после ЧП не обнаружили
Признаков воспламенения в доме на юго-западе Москвы после ЧП не обнаружили