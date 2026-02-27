Мбаппе отказывается от операции на колене из-за чемпионата мира, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Получивший травму колена французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата мира по футболу, сообщает As.

Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча в различных турнирах и забил 38 мячей. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.