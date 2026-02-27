Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе отказывается от операции на колене из-за чемпионата мира, пишут СМИ
Футбол
 
00:36 27.02.2026
Мбаппе отказывается от операции на колене из-за чемпионата мира, пишут СМИ
Мбаппе отказывается от операции на колене из-за чемпионата мира, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Мбаппе отказывается от операции на колене из-за чемпионата мира, пишут СМИ
Получивший травму колена французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт, килиан мбаппе, реал мадрид, бенфика, хетафе, лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Бенфика, Хетафе, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
Мбаппе отказывается от операции на колене из-за чемпионата мира, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Получивший травму колена французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата мира по футболу, сообщает As.
Ранее газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе почувствовал боль в колене во время утренней тренировки 24 февраля и досрочно завершил упражнения. Позднее француз не был включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (2:1).
Отмечается, что игрок испытывает дискомфорт в левом колене с декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что Мбаппе, помимо пропущенного матча с "Бенфикой", также получит десять дней отдыха для полного восстановления и не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании - дома против "Хетафе" и на выезде против "Сельты".
По информации источника, француз отказывается от любого хирургического вмешательства, связанного с коленом, из-за чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Футболист вместе с медицинской службой "Реала" ищет альтернативные варианты лечения.
Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча в различных турнирах и забил 38 мячей. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.
"Реал" благодаря голу Винисиуса прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
26 февраля, 01:02
26 февраля, 01:02
 
