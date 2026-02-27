Мбаппе отказывается от операции на колене из-за чемпионата мира, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Получивший травму колена французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата мира по футболу, сообщает As.
Ранее газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе почувствовал боль в колене во время утренней тренировки 24 февраля и досрочно завершил упражнения. Позднее француз не был включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (2:1).
Отмечается, что игрок испытывает дискомфорт в левом колене с декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что Мбаппе, помимо пропущенного матча с "Бенфикой", также получит десять дней отдыха для полного восстановления и не сыграет в двух следующих турах чемпионата Испании - дома против "Хетафе" и на выезде против "Сельты".
По информации источника, француз отказывается от любого хирургического вмешательства, связанного с коленом, из-за чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Футболист вместе с медицинской службой "Реала" ищет альтернативные варианты лечения.
Мбаппе в текущем сезоне провел 33 матча в различных турнирах и забил 38 мячей. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков за 25 матчей.
