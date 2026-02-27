Рейтинг@Mail.ru
Маск обвинил компанию Anthropic в ненависти к западной цивилизации - РИА Новости, 27.02.2026
14:37 27.02.2026
Маск обвинил компанию Anthropic в ненависти к западной цивилизации
Маск обвинил компанию Anthropic в ненависти к западной цивилизации
Американский миллиардер Илон Маск обвинил поссорившуюся с Пентагоном компанию в сфере ИИ Anthropic в ненависти к западной цивилизации. РИА Новости, 27.02.2026
Маск обвинил компанию Anthropic в ненависти к западной цивилизации

Маск обвинил поссорившуюся с Пентагоном Anthropic в ненависти к западном миру

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил поссорившуюся с Пентагоном компанию в сфере ИИ Anthropic в ненависти к западной цивилизации.
Маск ответил на публикацию в соцсети X замминистра обороны США Эмила Майкла. Тот написал, что раньше у Anthropic был принцип выбирать такие слова при ответе, которые с меньшей вероятностью сочтут оскорбительными в отношении любой незападной культурной традиции. По заявлению Майкла, Anthropic отчаянно пыталась стереть свои старые правила из интернета.
"Anthropic ненавидит западную цивилизацию", - написал Маск.
В четверг телеканал CBS сообщил, что Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к её технологии искусственного интеллекта для законного применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа. Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании настаивает на введении ограничений при использовании ее модели Claude. В пятницу Anthropiс отказалась предоставить Пентагону неограниченный доступ к ее технологиям.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ
24 февраля, 03:35
 
В миреСШАИлон МаскТехнологииМинистерство обороны США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
