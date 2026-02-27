Маск обвинил компанию Anthropic в ненависти к западной цивилизации

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обвинил поссорившуюся с Пентагоном компанию в сфере ИИ Anthropic в ненависти к западной цивилизации.
Маск ответил на публикацию в соцсети X замминистра обороны США Эмила Майкла. Тот написал, что раньше у Anthropic был принцип выбирать такие слова при ответе, которые с меньшей вероятностью сочтут оскорбительными в отношении любой незападной культурной традиции. По заявлению Майкла, Anthropic отчаянно пыталась стереть свои старые правила из интернета.
"Anthropic ненавидит западную цивилизацию", - написал Маск.
В четверг телеканал CBS сообщил, что Пентагон потребовал от компании Anthropic предоставить военным неограниченный доступ к её технологии искусственного интеллекта для законного применения в военных операциях, пригрозив лишением контрактов и срывом цепочек поставок в случае отказа. Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании настаивает на введении ограничений при использовании ее модели Claude. В пятницу Anthropiс отказалась предоставить Пентагону неограниченный доступ к ее технологиям.