СМИ: у МАГАТЭ нет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:46:00+03:00
в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, казем джалали, магатэ, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
