СМИ: у МАГАТЭ нет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране
19:46 27.02.2026
СМИ: у МАГАТЭ нет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране
СМИ: у МАГАТЭ нет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране

Reuters: МАГАТЭ не имеет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране

Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет данных о состоянии атакованных ядерных объектов в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на посмотренный конфиденциальный отчет агентства.
"Иран не предоставил МАГАТЭ никакого отчета о состоянии своих атакованных ядерных объектов", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после американских ударов. Посол Ирана в России Казем Джалали, в свою очередь, заявлял, что бомбардировки мирных ядерных объектов нанесли им незначительный ущерб и в Тегеране намерены продолжить развитие своей программы мирного атома.
ООН призвала Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам
ООН призвала Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам
22 июня 2025, 22:22
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
