Мадуро обвинил власти США в нарушении его конституционных гарантий - РИА Новости, 27.02.2026
02:01 27.02.2026
Мадуро обвинил власти США в нарушении его конституционных гарантий
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес
© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем ходатайстве о прекращении уголовного дела против него заявил о нарушении американскими властями его конституционных прав, говорится в судебном документе в распоряжении РИА Новости.
"Действия правительства Соединенных Штатов не только подрывают права господина Мадуро, но и нарушают мандат этого суда по обеспечению справедливого судебного разбирательства для всех обвиняемых в соответствии с гарантиями, предоставляемыми Конституцией США", - говорится в документе.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Госдуме налаживают контакт с десятками стран для освобождения Мадуро
Вчера, 01:05
 
