Рейтинг@Mail.ru
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/lvov-2077024293.html
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик - РИА Новости, 27.02.2026
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик
Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) и двоих... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:32:00+03:00
2026-02-27T00:32:00+03:00
происшествия
львов
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260222/ttsk-2076132483.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076525069.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, львов, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик

Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) и двоих полицейских, они получили повреждения дыхательных путей, сообщает Львовский областной ТЦК.
Как отмечается, в четверг сотрудники одного из районных ТЦК Львова вместе с полицейскими остановились возле двух граждан с целью проверки военно-учетных документов.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол
22 февраля, 21:25
"Один из граждан достал перцовый баллончик и применил его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезной пленки доставлены в медицинское учреждение", - сообщает ТЦК на своей странице в соцсети.
Согласно заявлению, одного из граждан доставили в ТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Сотрудники ТЦК застрелили мужчину при попытке насильственной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Кривом Роге сотрудники ТЦК застрелили мужчину при попытке мобилизации
25 февраля, 01:02
 
ПроисшествияЛьвовУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала