https://ria.ru/20260227/lvov-2077024293.html
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик - РИА Новости, 27.02.2026
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик
Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) и двоих... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:32:00+03:00
2026-02-27T00:32:00+03:00
2026-02-27T00:32:00+03:00
происшествия
львов
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260222/ttsk-2076132483.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076525069.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, львов, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик
Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) и двоих полицейских, они получили повреждения дыхательных путей, сообщает Львовский областной ТЦК.
Как отмечается, в четверг сотрудники одного из районных ТЦК Львова
вместе с полицейскими остановились возле двух граждан с целью проверки военно-учетных документов.
"Один из граждан достал перцовый баллончик и применил его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезной пленки доставлены в медицинское учреждение", - сообщает ТЦК на своей странице в соцсети.
Согласно заявлению, одного из граждан доставили в ТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.