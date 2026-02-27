Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина во Львове применил перцовый баллончик против сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) и двоих полицейских, они получили повреждения дыхательных путей, сообщает Львовский областной ТЦК.

Как отмечается, в четверг сотрудники одного из районных ТЦК Львова вместе с полицейскими остановились возле двух граждан с целью проверки военно-учетных документов.

"Один из граждан достал перцовый баллончик и применил его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезной пленки доставлены в медицинское учреждение", - сообщает ТЦК на своей странице в соцсети.

Согласно заявлению, одного из граждан доставили в ТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.