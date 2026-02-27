Экс-главу совета директоров "Локомотива" приговорили к десяти годам

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 фев - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к 10 годам колонии бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова по делу о подстрекательстве к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья Зося Духновская.

Ранее прокурор в прениях сторон попросила суд приговорить Липатова к 12 годам колонии строгого режима. Защита фигуранта настаивала на прекращении его преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При этом Липатов, которому в мае исполнится 64 года, заявил, что после приговора собирается пойти на СВО.