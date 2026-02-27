Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу совета директоров "Локомотива" приговорили к десяти годам - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 27.02.2026 (обновлено: 10:40 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/lipatov-2077063714.html
Экс-главу совета директоров "Локомотива" приговорили к десяти годам
Экс-главу совета директоров "Локомотива" приговорили к десяти годам - РИА Новости, 27.02.2026
Экс-главу совета директоров "Локомотива" приговорили к десяти годам
Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к 10 годам колонии бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:03:00+03:00
2026-02-27T10:40:00+03:00
локомотив (москва)
московская область (подмосковье)
одинцовский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077075512_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_42892fba7203a212cbcac3f3d242fcfb.jpg
https://ria.ru/20260226/smolensk-2076998445.html
московская область (подмосковье)
одинцовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077075512_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_e4bcc2216cbbd68ecaf19efe565d10b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
локомотив (москва), московская область (подмосковье), одинцовский район, происшествия
Локомотив (Москва), Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Происшествия
Экс-главу совета директоров "Локомотива" приговорили к десяти годам

Экс-главу совета директоров "Локомотива" Липатова приговорили к 10 годам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов в Одинцовском городском суде. 27 февраля 2026
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба Локомотив Сергей Липатов в Одинцовском городском суде. 27 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов в Одинцовском городском суде. 27 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 фев - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к 10 годам колонии бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова по делу о подстрекательстве к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья Зося Духновская.
Ранее прокурор в прениях сторон попросила суд приговорить Липатова к 12 годам колонии строгого режима. Защита фигуранта настаивала на прекращении его преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При этом Липатов, которому в мае исполнится 64 года, заявил, что после приговора собирается пойти на СВО.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Липатов обвиняется в том, что из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области.
Вину Липатов полностью признал и принес извинения семье Фоминова.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
26 февраля, 20:57
 
Локомотив (Москва)Московская область (Подмосковье)Одинцовский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала