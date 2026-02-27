https://ria.ru/20260227/limon-2077040801.html
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай - РИА Новости, 27.02.2026
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай
Лимон в горячий чай класть не стоит, так как витамин С, который в нем содержится, разрушается при высокой температуре, рассказал РИА Новости кандидат... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:17:00+03:00
2026-02-27T06:17:00+03:00
2026-02-27T06:17:00+03:00
андрей тарасов
балтийский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982726361_0:128:3068:1854_1920x0_80_0_0_24c92e972a51108b14888b66370920c4.jpg
https://ria.ru/20260123/limon-2069743078.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982726361_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e9ccdc8c71bae0088230fd71c4f6d2d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей тарасов, балтийский федеральный университет
Андрей Тарасов, Балтийский федеральный университет
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай
РИА Новости: лимон не имеет смысла класть в горячий чай из-за потери витамина C
КАЛИНИНГРАД, 27 фев – РИА Новости. Лимон в горячий чай класть не стоит, так как витамин С, который в нем содержится, разрушается при высокой температуре, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на переходе от зимы к весне в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и витамина С. Он содержится в лимонах, которые многие люди любят добавлять в чай.
"Витамин С разлагается при высоких температурах... Мы никогда не добавляем витамин С в какие-то горячие блюда. Потому что если вы его бросите в горячий кипящий суп, то через небольшое количество времени от него ничего не останется. Поэтому, если взяли дольку лимона и бросили его в горячий чай, то вы, кроме вкуса, ничего не получаете", - добавил Тарасов
.