Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай - РИА Новости, 27.02.2026
06:17 27.02.2026
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай
Ученый объяснил, почему нет смысла класть лимон в чай

РИА Новости: лимон не имеет смысла класть в горячий чай из-за потери витамина C

КАЛИНИНГРАД, 27 фев – РИА Новости. Лимон в горячий чай класть не стоит, так как витамин С, который в нем содержится, разрушается при высокой температуре, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на переходе от зимы к весне в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и витамина С. Он содержится в лимонах, которые многие люди любят добавлять в чай.
"Витамин С разлагается при высоких температурах... Мы никогда не добавляем витамин С в какие-то горячие блюда. Потому что если вы его бросите в горячий кипящий суп, то через небольшое количество времени от него ничего не останется. Поэтому, если взяли дольку лимона и бросили его в горячий чай, то вы, кроме вкуса, ничего не получаете", - добавил Тарасов.
Лимоны - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть лимоны
23 января, 04:44
 
