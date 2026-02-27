Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили дело после сообщений об избиении пенсионерки
20:49 27.02.2026
В Кузбассе возбудили дело после сообщений об избиении пенсионерки
В Кузбассе возбудили дело после сообщений об избиении пенсионерки - РИА Новости, 27.02.2026
В Кузбассе возбудили дело после сообщений об избиении пенсионерки
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после сообщений об избиениях пожилой пациентки в больнице, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, россия, кемеровская область, мариинск
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Мариинск
В Кузбассе возбудили дело после сообщений об избиении пенсионерки

В Кузбассе возбудили дело после сообщений об избиении пенсионерки в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после сообщений об избиениях пожилой пациентки в больнице, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация, в которой родственники пожилой женщины сообщают о причинении ей телесных повреждений после госпитализации в одно из медицинских учреждений города Мариинска. По данному факту в СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – сообщает ведомство.
Отмечается, что в рамках предварительного расследования будут установлены обстоятельства получения потерпевшей телесных повреждений, в том числе проверена позиция родственников о возможном применении к ней насилия.
В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру
18 декабря 2025
