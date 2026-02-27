https://ria.ru/20260227/kuzbass-2077282590.html
В Кузбассе возбудили дело после сообщений об избиении пенсионерки
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после сообщений об избиениях пожилой пациентки в больнице, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:49:00+03:00
россия
кемеровская область
мариинск
