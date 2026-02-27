https://ria.ru/20260227/kuzbass-2077213193.html
В Кузбассе убили супружескую пару
Супружескую пару убили в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
В Кузбассе возбудили дело об убийстве супружеской пары в Прокопьевске
КЕМЕРОВО, 27 фев – РИА Новости.
Супружескую пару убили в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону
Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что убита учительница английского языка местной школы и ее муж. По данным подписчиков, мужчина был застрелен в гараже, а его жена зарезана в своей кровати.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области
– Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в ночь на 26 февраля 2026 года в доме по улице Главной в Прокопьевске
тел 60-летнего мужчины и его 56-летней супруги с признаками насильственной смерти (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство - ред.)). В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в СУСК.
В ведомстве уточнили, что следователями осмотрены места происшествия, назначены судебные экспертизы, также выполняются необходимые следственные действия, направленные на установления лиц, причастных к совершению преступления.