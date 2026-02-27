https://ria.ru/20260227/kursk-2077215116.html
В Курске после атаки БПЛА повреждены 35 автомобилей
В Курске после атаки БПЛА повреждены 35 автомобилей - РИА Новости, 27.02.2026
В Курске после атаки БПЛА повреждены 35 автомобилей
После атаки украинских беспилотников по автосервису в Курске, предварительно, повреждены 35 автомобилей, сообщил и.о. губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:40:00+03:00
2026-02-27T16:40:00+03:00
2026-02-27T16:46:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077216709_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0bd2c7b99958acd44fd885a8a0fe4f3.jpg
https://ria.ru/20260227/vsu-2077196834.html
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077216709_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_cab8a6774bafb84da59df7fde5e35e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн
В Курске после атаки БПЛА повреждены 35 автомобилей
В Курске после атаки БПЛА по автосервису повреждены 35 автомобилей