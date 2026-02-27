Рейтинг@Mail.ru
В Курске после атаки БПЛА повреждены 35 автомобилей
16:40 27.02.2026
В Курске после атаки БПЛА повреждены 35 автомобилей
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкПоследствия атаки украинского БПЛА на Курск. 27 февраля 2026
Последствия атаки украинского БПЛА на Курск. 27 февраля 2026
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. После атаки украинских беспилотников по автосервису в Курске, предварительно, повреждены 35 автомобилей, сообщил и.о. губернатора Курской области Александр Чепик.
В пятницу глава региона Александр Хинштейн сообщал, что украинские беспилотники атаковали Курск, погиб 25-летний сотрудник автосервиса, ещё трое пострадали и были госпитализированы. По информации Чепика, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"Там продолжают работать оперативные службы, они устраняют последствия атаки. По предварительной информации, повреждены 35 автомобилей", – сообщил Чепик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Курской области при атаке ВСУ погиб доброволец бригады "Барс-Курск"
ПроисшествияКурскКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
