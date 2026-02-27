https://ria.ru/20260227/kursk-2077114022.html
При атаке украинского БПЛА на Курск погиб один человек
Один человек погиб, еще четверо пострадали при ударе украинского дрона по Курску, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
курск
александр хинштейн
происшествия
курск
курск, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Александр Хинштейн, Происшествия
КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при ударе украинского дрона по Курску, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский беспилотник атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. К огромной скорби, <...> погиб <...> 25-летний сотрудник", — написал он в Telegram-канале
.
Глава области пообещал оказать всю необходимую поддержку его близким.
"Еще трое мужчин <...> пострадали", — добавил Хинштейн.
После оказания первой помощи их госпитализировали в больницу. Позже и. о. губернатора Александр Чепик уточнил, что число раненых возросло до четырех.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.