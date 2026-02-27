Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинского БПЛА на Курск погиб один человек - РИА Новости, 27.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 27.02.2026 (обновлено: 16:00 27.02.2026)
При атаке украинского БПЛА на Курск погиб один человек
При атаке украинского БПЛА на Курск погиб один человек - РИА Новости, 27.02.2026
При атаке украинского БПЛА на Курск погиб один человек
Один человек погиб, еще четверо пострадали при ударе украинского дрона по Курску, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.02.2026
курск
При атаке украинского БПЛА на Курск погиб один человек

При атаке украинского БПЛА на Курск один человек погиб, четверо пострадали

КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при ударе украинского дрона по Курску, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Вражеский беспилотник атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. К огромной скорби, <...> погиб <...> 25-летний сотрудник", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте удара ВСУ по Курску
На месте удара ВСУ по Курску - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
На месте удара ВСУ по Курску
Глава области пообещал оказать всю необходимую поддержку его близким.
"Еще трое мужчин <...> пострадали", — добавил Хинштейн.
После оказания первой помощи их госпитализировали в больницу. Позже и. о. губернатора Александр Чепик уточнил, что число раненых возросло до четырех.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
