При атаке украинского БПЛА на Курск погиб один человек

КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при ударе украинского дрона по Курску, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

После оказания первой помощи их госпитализировали в больницу. Позже и. о. губернатора Александр Чепик уточнил, что число раненых возросло до четырех.